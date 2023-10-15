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عربي-دولي

بايدن يعلق عما إذا كانت إيران وراء "طوفان الأقصى"... ويوجه رسالة إلى طهران و"حزب الله"

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:51
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد "دليل واضح" على وقوف إيران وراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 تشرين الاول.


وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة CBS، ردا على سؤال مقدم البرنامج سكوت بيلي: "هل تقف إيران وراء حرب غزة؟"، أجاب بايدن قائلا: "لا أريد الخوض في معلومات سرية.. لكن لكي أكون صريحا معك، لا يوجد دليل واضح على ذلك".
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وفي رده عما إذا كانت إيران تقف وراء أي من الصراعات، قال بايدن: "إيران.. تدعم باستمرار إيران حماس وحزب الله.. ولكن في ما يتعلق بما إذا كان لديهم معرفة مسبقة بالهجوم، وعما إذا ساعدوا في التخطيط للهجوم..لا يوجد دليل على ذلك في هذه المرحلة".

وعندما سُئل عن رسالته إلى حزب الله وإيران ومحاولة عبور الحدود والتصعيد مع إسرائيل، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك. لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تفعلوا".

كما أشار بايدن إلى أنه "يعتقد أن إسرائيل تدرك أن قسما كبيرا من الشعب الفلسطيني لا يشارك حماس وحزب الله وجهات نظرهما"، على حد قوله. (RT)
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