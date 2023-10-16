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عربي-دولي
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نريد احتلال غزة.. ولكن
Lebanon 24
16-10-2023
|
00:16
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أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لشبكة "سي.إن.إن" CNN، اليوم الاثنين، ان بلاده لا ترغب في احتلال غزة لكنها ستفعل "كل ما يلزم" للقضاء على حماس.
وتأتي تصريحات إردان بعد أن حذر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل من احتلال القطاع فيما تستعد لتوغل بري وسط أزمة إنسانية حادة.
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وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: "لا نريد احتلال غزة أو البقاء في غزة ولكن انطلاقا من أننا نصارع من أجل البقاء، والسبيل الوحيد كما قال الرئيس بايدن نفسه هو القضاء على حماس، فإن علينا أن نفعل كل ما يلزم مهما كان للقضاء على قدراتها".
وتشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد، وتدخل الأزمة يومها العاشر، حيث يواجه المدنيون في غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، صراعا متزايدا من أجل الحصول على الغذاء والماء والسلامة، ويستعدون لاجتياح إسرائيلي متوقع بعد أسبوع من شن مسلحي حركة حماس هجوما كبيرا على إسرائيل.
وكان الرئيس بايدن لشبكة "سي.بي.إس" CBS، مساء أمس الأحد، إن إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا احتلت غزة، مشيرا إلى أنه لا يرى ما يدعو لمشاركة قوات أميركية في الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أن إسرائيل لديها واحدة من أفضل القوات مشددا على أن بلاده ستمدها "بكل ما تحتاجه".
وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا للعثور على من لا يزالون على قيد الحياة" من الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة وإطلاق سراحهم".(العربية)
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