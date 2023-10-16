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عربي-دولي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الصين

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:12
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أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، وصول وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بكين قبيل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين للعاصمة الصينية لحضور منتدى متعلق بمبادرة الحزام والطريق.

وذكر حساب الخارجية الروسية على منصة "إكس" أن لافروف موجود في الصين ضمن وفد روسي.
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وتستضيف بكين يومي الثلاثاء والأربعاء ممثلين عن 130 دولة للاحتفال بمرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي تعد من المشاريع الجيوسياسية الرئيسية للرئيس الصيني شي جينبينغ بهدف توسيع نفوذ بلاده على الصعيد الدولي.

لكن كل الأنظار ستشخص نحو بوتين الذي أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سانت بطرسبيرغ الشهر الماضي قبوله دعوة شي لحضور منتدى حواري حول المبادرة في بكين.


وتزايد اعتماد الزعيم الروسي على الصين منذ العملية الروسية في أوكرانيا المجاورة الذي دفع بلاده إلى عزلة دولية.

ولم يقم بوتين بأي زيارات خارج حدود بلاده منذ الحرب، وتعد رحلته إلى الصين هذا الأسبوع الأولى لدولة كبرى.

وهذا العام ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء حرب أوكرانيا، حيث شكل استيراد الصين للنفط الروسي شريان حياة لموسكو في ظل العقوبات الدولية.

ورفضت الصين إدانة العملية العسكرية الروسية في محاولة منها لتقديم نفسها كطرف محايد، لكنها في الوقت نفسه تقدم الدعم الدبلوماسي والمالي الحيوي لموسكو. (العربية)
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