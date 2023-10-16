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عربي-دولي

في هولندا... توقيف 3 متظاهرين داعمين لفلسطين

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:33
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أوقفت السلطات الهولندية، الأحد، 3 أشخاص من بين متظاهرين خرجوا تضامناً مع فلسطين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قرابة 15 ألف شخص تجمعوا في ميدان وسط العاصمة أمستردام، وتوجهوا سيراً على الأقدام نحو حديقة "ويست بارك".
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وأطلق المتظاهرون هتافات بالعربية والإنكليزية تنادي بالحرية لفلسطين، رافعين أعلام تركيا وفلسطين ودول إسلامية أخرى.

كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بهجمات إسرائيل وقتل الأطفال والمدنيين. وتدعوا لوقف "الإرهاب الإسرائيلي".

المظاهرة التي نظمت وسط تدابير أمنية مشددة، استغرقت قرابة 2.5 ساعة.

واضطر المتظاهرون لتغيير مسارهم نحو حديقة "ويست بارك" جراء ضغوط السلطات الهولندية، بعد أن كان من المقرر اختتام الفعالية في أحد الميادين التي كانت حياً يهودياً خلال الحرب العالمية الثانية.
 
وأعربت الجهات المنظمة للتظاهرة عن خيبة أملها جراء تغيير مسار الفعالية لاحقاً.

وفي تدوينة لها عبر منصة "إكس"، قالت الشرطة الهولندية إنها أوقفت 3 من المتظاهرين ممن "أطلقوا شعارات معادية للسامية" خلال التظاهرة. (وكالة الاناضول)
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