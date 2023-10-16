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"الأونروا": فقدنا بالفعل 14 موظفًا في غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 01:27
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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، يوم الأحد، إن 14 من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة.
 
وقالت الوكالة، الخميس الماضي، إن 12 من موظفيها قتلوا في غزة.
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وقال لازاريني في بيان، "نحن، كأونروا، فقدنا بالفعل 14 موظفا. كانوا مدرسين ومهندسين وحراسا وعلماء نفسيين ومهندسا وطبيب أمراض نساء". مضيفا أن معظم موظفي المنظمة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة اضطروا إلى الرحيل ومغادرة منازلهم.
 
وأضاف أن ما لا يقل عن 400 ألف نازح يتواجدون الآن في مدارس ومباني الأونروا، والوضع يقترب من كارثة إنسانية.
 
وقال لازاريني، "إن فرض الحصار وقصف البنية التحتية المدنية في منطقة مكتظة بالسكان لن يجلب السلام والأمن إلى المنطقة". (وكالة سبوتنيك)
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