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عربي-دولي

السفارة الأميركية في إسرائيل تعلق على "فتح معبر رفح"

Lebanon 24
16-10-2023 | 01:55
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نشرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحديثا على موقعها الإلكتروني، بشأن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيفتح الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين بالتوقيت المحلي.

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ولم تؤكد السفارة هذه التقارير، لكنها حذرت من أن الوضع عند المعبر بين مصر وغزة "يظل متغيرا ولا يمكن التنبؤ به".

وأضافت: "من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبر المعبر، أو إلى متى".



وتابعت: "قد يتم الإشعار قبل فترة قصيرة في حال تم فتح المعبر، وسيكون ذلك لفترة محدودة فقط".
 
وكانت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، ذكرت نقلا عن مسؤول فلسطيني أن معبر رفح الحدودي سيفتح عند الساعة التاسعة صباح الإثنين.

كما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني، أن المعبر سيفتح لبضع ساعات الإثنين، من دون تقديم تفاصيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد: "سيتم إعادة فتح معبر رفح".

وأضاف: "إننا نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع آلية يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وتنتظر نحو 100 شاحنة محملة بألف طن من المعدات الإنسانية الدخول إلى قطاع غزة قادمة من مصر عبر معبر رفح.

وفي حال تم ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى، منذ اندلاع القتال، التي تسمح فيها إسرائيل بنقل المساعدات إلى القطاع. (سكاي نيوز)
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