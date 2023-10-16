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عربي-دولي

لا مفاوضات مع حماس على الرهائن.. هذا ما ستفعله تل أبيب

Lebanon 24
16-10-2023 | 02:05
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بعد مرور 10 أيام على بدء عملية "طوفان الآقصى"، استبعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن تتفاوض إسرائيل مع حماس على الرهائن الذين أسرتهم الحركة خلال هجومها في السابع من تشرين الأول الجاري.
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وقال كونريكوس لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية: "لا أعتقد أن إسرائيل تتطلع إلى التفاوض".

وتابع عن أهداف الهجمات العنيفة التي تشنها إسرائيل واجتياحها المحتمل لقطاع غزة: "ما سنفعله هو تفكيك حماس وقيادتها وقدراتها العسكرية".

وكانت حماس أسرت العشرات من الداخل الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي نفذته قبل نحو 10 أيام وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل.

وفي أعقاب هجوم حماس، شنت إسرائيل هجمات هي الأعنف على قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 2600 فلسطيني وإصابة الآلاف. (سكاي نيوز)





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