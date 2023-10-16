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صور ترصد الدمار الهائل في بيت حانون شمال قطاع غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 02:05
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أظهرت مجموعة من الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة خلال اليوم الأول من العدوان.


ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 تشرين الاول، قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
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وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث شن الجيش غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل قرابة 1000 طفل و700 امرأة جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة. (RT)
 
 
 
 

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