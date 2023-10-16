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عربي-دولي

بالتزامن مع فتح معبر رفح... اتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 02:31
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قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز"، الإثنين، إن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.
 
وأضاف المصدران أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق.
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وأشار المصدران إلى اتفاق على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش الإثنين ليوم واحد بشكل مبدئي.

والإثنين، نقلت "رويترز" عن المكتب الإعلامي لحماس، قوله إنه "لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية".

وظلت مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء بمصر لعدة أيام في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.

والأحد، ذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول فلسطيني أن معبر رفح الحدودي سيفتح عند الساعة التاسعة صباح الإثنين. 

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني أن المعبر سيفتح لبضع ساعات الإثنين، دون تقديم تفاصيل. 

والأحد، أكد الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ثقته بأن المساعدات الإنسانية ستمر إلى غزة، فيما شددت مصر على رفضها "تهجير" الفلسطينيين من القطاع.

وأعلن بلينكن  أنه عين الدبلوماسي الأميركي المخضرم والخبير بالشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، موفدا للمساعدات الى غزة. 

وأضاف "سيكون على الأرض في اسرائيل اعتبارا من غد لتنسيق" نقل المساعدات.

وقال بلينكن إن "معبر رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي. 

وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر واسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون اليها"، فيما تنتظر أولى قوافل المساعدات في سيناء فتح المعبر الذي قصفته اسرائيل الأسبوع الماضي ثلاث مرات، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس". (الحرة)
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