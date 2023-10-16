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عربي-دولي

حماس تؤكد: لا معلومات لدينا بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية

Lebanon 24
16-10-2023 | 03:19
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أكد المكتب الإعلامي لحركة حماس، الإثنين، ان لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.

وكانت وكالة "رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن هناك "اتفاقا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش".
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ولم يحدد المصدران مدة الهدنة، لكنهما قالا إنها ستدوم "عدة ساعات".

وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على استمرار فتح معبر رفح الحدودي حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين "بشكل مبدئي".

السفارة الأميركية في إسرائيل تعلق على فتح معبر رفح

من جهتها، لم تؤكد السفارة الأميركية في إسرائيل التقارير المتداولة، لكنها حذرت من أن الوضع عند المعبر بين مصر وغزة "يظل متغيرا ولا يمكن التنبؤ به". (سكاي نيوز)


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