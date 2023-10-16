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عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلية: سيتم السماح بخروج بعض الأجانب من غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 03:30
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لئور بن دور، الإثنين، إنه سيتم "السماح بخروج بعض الأجانب من غزة من خلال معبر رفح".

وذكر لئور بن دور، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": لا نتحدث عن اتفاق، هناك ترتيب محدد.

وقال أن"سيتم السماح بخروج بعض الأجانب من غزة من خلال معبر رفح".

وأكد أن "هناك تنسيق يتم بيننا وبين الولايات المتحدة ومصر لتنفيذ ذلك".

حاول بعض عناصر حماس التسلل عبر المعبر قبل يومين، لكننا لن نسمح بذلك.

وقال أن "نريد أن نقضي عن البنية التحتية لحماس، ونستهدف فقط الإرهابيين في غزة، ولا نريد المساس بأي أجنبي لا دخل له في هذه الحرب."

نحن لا نريد أن يعاني سكان غزة من كل هذه الحرب التي فرضت عليهم. 

وقال "يؤلمنا عندما نرى صور هؤلاء المدنيين الأطفال الأبرياء في غزة يقتلون. نحن نبكي لكن في نفس الوقت نعلم من المسؤول عما يحدث".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى، في بيان صباح الإثنين، سريان هدنة إنسانية في غزة للسماح للأجانب بالخروج. (سكاي نيوز)

 
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