بوتين: ننظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن واشنطن

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن تصريحات النخبة السياسية الأمريكية الحالية "بتفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، ومن مخلفات الفكر الاستعماري"، مؤكدا أن الجميع سواسية في نظر موسكو.

وأكد بوتين في مقابلة مع "مؤسسة الإعلام المركزية الصينية"، أن روسيا تنظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن الولايات المتحدة، مستندة إلى مبدأ المساواة بين الدول.

وأضاف: "ليس من المستغرب أن النخبة السياسية اليوم على سبيل المثال في الولايات المتحدة، تتحدث عن تفردها واستثنائيتها امتدادا للفكر الاستعماري، وعندما يقولون في الولايات المتحدة إنهم استثنائيون، فهذا يعني أن الآخرين من الدرجة الثانية.

وتابع: "نهجنا مختلف تماما، نحن ننطلق من حقيقة أن الجميع سواسية، ولكل شخص نفس الحقوق، وتنتهي حقوق وحريات بلد ما وشعب ما، حيث تبدأ حقوق وحريات شخص آخر أو دولة بأكملها". (وكالات)