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عربي-دولي

دول قليلة لا تزال تسير رحلات إلى إسرائيل... بينها عربية

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:18
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أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى إلغاء رحلات غالبية شركات الطيران الأجنبية إلى مطار بن غوريون الدولي، لكن هناك بعض البلدان بينها دولة عربية مازالت تسير رحلات جوية إلى هناك، وفق تقرير لموقع "غلوبز".
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وبحسب الموقع فإن الاستثناءات القليلة تشمل الخطوط الجوية الصربية والخطوط الجوية الإثيوبية، اللتين تديران خدمة محدودة. 

وتسير شركة "طيران الاتحاد" الإماراتية رحلة يومية بين تل أبيب وأبو ظبي، وكذلك "فلاي دبي" التي تقوم بتشغيل رحلتين يوميا بين إسرائيل والإمارة.
 

وتواصل شركة بلوبيرد الجوية رحلاتها المجدولة بين تل أبيب والمدن اليونانية هيراكليون وأثينا ولارنكا في قبرص.

وتواصل الخطوط الجوية الجورجية رحلاتها المجدولة بين إسرائيل وجورجيا، بينما تواصل خطوط هاينان الجوية رحلاتها بين تل أبيب وبكين ولكنها تلغي خدماتها الأخرى.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد، والذي نفذته حماس في السابع من تشرين الاول. (الحرة)
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