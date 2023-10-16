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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن عدد الرهائن لدى حماس.. ويكشف ارتفاع عدد قتلاه

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:54
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في حصيلة جديدة، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.

ويحمل هذا الإعلان حصيلة جديدة للرهائن، بعد 10 أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي: "أخطرنا عائلات 199 رهينة".

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة لدى حماس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 291. (وكالات)

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