23
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن عدد الرهائن لدى حماس.. ويكشف ارتفاع عدد قتلاه
Lebanon 24
16-10-2023
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حصيلة جديدة، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.
ويحمل هذا الإعلان حصيلة جديدة للرهائن، بعد 10 أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي: "أخطرنا عائلات 199 رهينة".
وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة لدى حماس.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 291. (وكالات)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
Lebanon 24
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
07:54 | 2023-10-15
15/10/2023 07:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
08:15 | 2023-10-15
15/10/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
15:32 | 2023-10-15
15/10/2023 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
09:20 | 2023-10-15
15/10/2023 09:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن
Lebanon 24
ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن
06:45 | 2023-10-15
15/10/2023 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2023-10-16
سيناء بدلا من غزة: مشروع اسرائيلي للتهجير..وتسريب صوتي لمبارك يكشف الكثير
06:37 | 2023-10-16
مشهد مبكي من غزة.. أم فلسطينية تحاول إيقاظ ابنتها المتوفاة لإرضاعها
06:30 | 2023-10-16
الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه.. ماذا عن الأسرى؟
06:04 | 2023-10-16
"الوضع حساس للغاية"... واشنطن تعلق على معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
06:00 | 2023-10-16
بعد أيام على مقتل مدرّس... إخلاء مدرسة في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة
05:27 | 2023-10-16
شكري يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين... ونظيرته الفرنسية: سنخصص 10 ملايين يورو لغزة
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 13:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 13:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 13:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24