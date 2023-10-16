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بلينكن يعود إلى "إسرائيل" بعد جولة عربية

Lebanon 24
16-10-2023 | 05:26
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عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين إلى "إسرائيل"، لاستكمال محادثات بشأن حربها ضد حركة حماس، بعد جولة ومباحثات أجراها في 6 دول عربية.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".
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وكانت جولة المسؤول الأميركي شملت كلا من الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.


ووصل بلينكن إسرائيل، الخميس، حيث التقى نتنياهو أيضا ومسؤولين آخرين، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها، مشيرا إلى أن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه". (سكاي نيوز)
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