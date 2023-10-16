25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شكري يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين... ونظيرته الفرنسية: سنخصص 10 ملايين يورو لغزة
Lebanon 24
16-10-2023
|
05:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لاحتواء التصعيد في غزة.
وخلال مؤتمر صحافي مشتركت مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا التي تزور مصر في جولة إقليمية، أكد شكري رفض بلاده أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.
Advertisement
كما شدد على وجوب الوقف الفوري للعنف في غزة لتجنيب المنطقة مخاطر أكبر، داعياً للتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين.
من جهتها، شددت الوزيرة الفرنسية على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن مع ضمان حماية المدنيين.
وفي حين حذرت من تدخل أطراف أخرى لاستغلال التصعيد الراهن بغزة، أكدت كولونا أن الوضع في المدينة ومحيطها خطير ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف.
كما قالت إن حركة "حماس" تمنع من يريدون مغادرة غزة وتحتجز مدنيين كرهينة.
وأعلنت كولونا أن فرنسا ستخصص 10 ملايين يورو لتمويل الأنشطة الإنسانية في غزة، مشددة على أنه يجب إعادة فتح أفق سياسي للسلام في الشرق الأوسط.
وشددت على أنه يجب عدم تحميل مصر وحدها مسؤولية تبعات التصعيد في غزة ، كاشفة أن فرنسا ترحب بمبادرة مصر لعقد مؤتمر إقليمي حول السلام بالشرق الأوسط .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
09:20 | 2023-10-15
15/10/2023 09:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
15:32 | 2023-10-15
15/10/2023 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
04:45 | 2023-10-16
16/10/2023 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
07:23 | 2023-10-16
16/10/2023 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟
Lebanon 24
مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟
12:00 | 2023-10-15
15/10/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2023-10-16
سيناء بدلا من غزة: مشروع اسرائيلي للتهجير..وتسريب صوتي لمبارك يكشف الكثير
09:00 | 2023-10-16
بعد حديث عبد اللهيان عن "اتساع الجبهات".. هل المنطقة أمام فترة حاسمة؟
08:37 | 2023-10-16
كارثة صحية.. الكوليرا تجتاح ولاية الجزيرة والمرضى يضطرون لاستئجار الأسِرّة
08:00 | 2023-10-16
تداعيات الحرب على "أكبر قطاع اقتصادي" بإسرائيل
07:55 | 2023-10-16
أدرعي يتحدث عن جنوب لبنان ويتوعّد "حزب الله": الرد سيكون فتاكاً
07:11 | 2023-10-16
جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض بغزة.. وتحذيرات من كارثة كبرى!
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 16:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 16:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 16:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24