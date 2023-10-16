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عربي-دولي

شكري يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين... ونظيرته الفرنسية: سنخصص 10 ملايين يورو لغزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 05:27
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أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لاحتواء التصعيد في غزة.

وخلال مؤتمر صحافي مشتركت مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا التي تزور مصر في جولة إقليمية، أكد شكري رفض بلاده أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.
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كما شدد على وجوب الوقف الفوري للعنف في غزة لتجنيب المنطقة مخاطر أكبر، داعياً للتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين.

من جهتها، شددت الوزيرة الفرنسية على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن مع ضمان حماية المدنيين.

وفي حين حذرت من تدخل أطراف أخرى لاستغلال التصعيد الراهن بغزة، أكدت كولونا أن الوضع في المدينة ومحيطها خطير ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف.

كما قالت إن حركة "حماس" تمنع من يريدون مغادرة غزة وتحتجز مدنيين كرهينة.

وأعلنت كولونا أن فرنسا ستخصص 10 ملايين يورو لتمويل الأنشطة الإنسانية في غزة، مشددة على أنه يجب إعادة فتح أفق سياسي للسلام في الشرق الأوسط.

وشددت على أنه يجب عدم تحميل مصر وحدها مسؤولية تبعات التصعيد في غزة ، كاشفة أن فرنسا ترحب بمبادرة مصر لعقد مؤتمر إقليمي حول السلام بالشرق الأوسط .
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