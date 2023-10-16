بعد أيام على مقتل مدرّس... إخلاء مدرسة في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة

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رصد مصور من وكالة "رويترز" إخلاء مدرسة للتعليم الثانوي بمدينة أراس شمال فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة.ووصل فريق من خبراء المتفجرات تابع للشرطة إلى الموقع.وكان مدرّس فرنسي قد قتل طعناً أمام المدرسة على يد طالب سابق متطرف يبلغ من العمر 20 عاما يحمل الجنسية الروسية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وطلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من السلطات "مراجعة ملف المتطرفين الذين قد يتم ترحيلهم من البلاد، وذلك في أعقاب مقتل المدرس"، حسبما أفادت الرئاسة الإثنين.وقال المصدر ذاته إن الرئيس الفرنسي يعتزم التأكد من عدم وجود أي "ثغرة" في فحص الإجراءات التي تستهدف الأشخاص المشتبه في أنهم يشكّلون تهديدا محتملا لـ"أمن الدولة".