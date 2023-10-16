"الوضع حساس للغاية"... واشنطن تعلق على معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

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أشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، تعليقاً على إمكانية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة معبر رفح، إلى أن "الإدارة الأميركية في مناقشة جادة مع كل الأطراف خاصة مع الجانب المصري".ويعاني معبر رفح ويلات الاشتباكات بين إسرائيل وحماس منذ نحو 10 أيام.وقال وربيرغ في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك مناقشات بالفعل، لكن لا يجب أن نستبق أي قرار أو تفاصيل بشأن خروج الأجانب يوم الإثنين لأننا نعرف أن الوضع حساس للغاية".وأكد أن حكومة بلاده "تبذل كل ما في وسعها لحماية المواطنين الأميركيين والموظفين من سفارتنا وقنصليتنا".ولفت وربيرغ إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال جولته بالمنطقة، مضيفا: "لدينا قلق شديد حتى هذه الساعة بالنسبة للوضع الإنساني السيئ جدا، لكن يجب أن يكون هناك إدراك لمسؤولية حماس عن هذا الوضع، إذ كانت تسيطر على القطاع منذ سنوات دون أي تقدم أو رؤية إيجابية".يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لئور بن دور، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه سيتم "السماح بخروج بعض الأجانب من غزة من خلال معبر رفح"، الإثنين.وكان من المفترض أن يفتح معبر رفح أبوابه في التاسعة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، وهو ما لم يحدث.