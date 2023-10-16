الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه.. ماذا عن الأسرى؟

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين أول. وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، عن حصيلة جديدة لعدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

Advertisement

وقال هغاري في مؤتمر صحافي أن عدد القتلى في صفوفه ارتفع إلى 291، فيما وصل عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة إلى 199 شخصا، مضيفاً: "ما زلنا نتلقى معلومات استخباراتية عنهم ونتواصل مع عائلاتهم. وتعمل قوات الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة لإعادتهم".



وتابع: "نواصل الحرب والهجوم على حماس الإرهابية. ونشعر بدعم هائل من الداخل، من الجمهور الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نستعد لأن تطول الحرب".



وحصيلة الأسرى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي هذه هي ثانية حصيلة في غضون ساعات، حيث أعلن صباح اليوم عن 155 أسيرا، ليضاف إلى الحصيلة هذه، 44 أسيرا، ويرتفع عددهم الإجمالي إلى 199.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 2750 شهيدا ونحو 9700 جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى 58 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.



أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وجرح 3968، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)