"أزمة الرهائن" بين إسرائيل وغزة... هل توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب "حماس"؟

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كتبت موقع "الجزيرة نت":نقلت الكاتبة ياسمين سرحان في مقال بمجلة تايم الأميركية عن أسرة مجندة إسرائيلية اسمها كارينا أرييف، أن الأخيرة اتصلت بعائلتها صباح السابع من تشرين الأول الجاري من قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود غزة التي اقتحمها مسلحون فلسطينيون لتودعهم وتطلب منهم مواصلة حياتهم إذا لم تعد.وتُركت عائلات عديدة، بما في ذلك عائلة أرييف، في حالة من الجهل بشأن مصير أقربائها، بينما تستمر إسرائيل في المعاناة من الهجوم المفاجئ الذي شنه مسلحو حماس نهاية الأسبوع الماضي.وقالت سرحان: "ما لا يقل عن 150 منهم قد تم أخذهم إلى غزة رهائن، لكن السلطات الإسرائيلية لم تفصح علنا عن هويات المختطفين، لكن من المعتقد أن من بينهم جنودا ومدنيين، صغارا وكبارا، وأجانب ومزدوجي الجنسية".ونقلت عن أوري سلونيم، الذي قدم المشورة لـ7 وزراء دفاع إسرائيليين بشأن المفاوضات المتعلقة بالجنود الذين أُعلن عن فقدهم في أثناء القتال أو أنهم أسرى الحرب، قوله إنه لا أحد يعرف العدد الدقيق، فقد ظل هو ومفاوضون سابقون آخرون في مجال الرهائن يساعدون مئات العائلات التي يُعتقد أن ذويها من بين المفقودين.ولفتت سرحان إلى أن سياسة احتجاز الرهائن ظلت لفترة طويلة سمة من سمات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتستحضر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت رائدة في مجال اختطاف الطائرات كوسيلة لتحقيق أهدافها بجذب الاهتمام العالمي، وإجبار الحكومة الإسرائيلية وأيضا حكومة الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى حول العالم على تقديم تنازلات هائلة.وقالت: "مع مرور الوقت، بات أسر الجنود الإسرائيليين كتكتيك للحصول على تنازلات. وعام 1985، أطلقت إسرائيل سراح 1150 سجينا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 3 جنود إسرائيليين أسرى".وبعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006 من موقع خارج غزة، احتجزته حركة حماس لمدة 5 سنوات حتى عام 2011، عندما وافقت إسرائيل على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراحه.لكن رد إسرائيل حتى الآن لا يزال يقتصر على فرض حصار كامل على غزة تضمن قطع جميع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، وما زالت تشن غارات جوية مميتة على قطاع غزة، في حين حشدت نحو 300 ألف جندي احتياط على حدود غزة، في ما يعتبره كثيرون مقدمة لغزو بري أوسع نطاقا.وتشكل الغارات الجوية خطرا على "الرهائن" في غزة، إذ قالت حماس إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قُتلوا نتيجة لذلك القصف، وتنقل الكاتبة عن أوري سلونيم، مفاوض الرهائن السابق، قوله إنه لا يتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب حماس للإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية – الذين يبلغ عددهم نحو 5200 مقابل إطلاق سراح الأسرى والرهائن الذين احتجزتهم خلال عملية السابع من تشرين الأول الجاري الآنفة الذكر.