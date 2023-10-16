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عربي-دولي

كارثة صحية.. الكوليرا تجتاح ولاية الجزيرة والمرضى يضطرون لاستئجار الأسِرّة

Lebanon 24
16-10-2023 | 08:37
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إلى أين المفر؟! سؤالٌ صار يُؤرِّق بال السُّودانيين بعد اندلاع الحرب الطاحنة بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم ودارفور. فالذين كُتبت لهم النجاة من دوِّي المدافع والقصف المتبادل بين الطرفين المُتحاربين، وجدوا أنفسهم فريسةً لأمراض فتّاكة وشديدة العدوى والخطورة كالكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة.
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وفي مدينة ود مدني مركز ولاية الجزيرة بوسط السُّودان، دقّت مصادر طبية ناقوس الخطر، وكشفت لـ"العربية.نت" تسجيل أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز تلقي العلاج بالمدينة، المئات من مصابي الكوليرا، بينهم ما لا يقل عن سبع حالات وفاة.

وأكّدت المصادر الطبية أنّ الوضع كارثيٌّ وعلى حافة الانهيار، وأنّ الكوارث الصحية وعلى رأسها وباء الكوليرا وحمى الضنك والملاريا أضحت تُهدِّد ولاية الجزيرة التي تشهد أعداداً هائلة من النازحين الفارين من جحيم الحرب بالخرطوم، ولا تبعد ود مدني مركز ولاية الجزيرة سوى 181 كلم تقريباً بالاتّجاه الجنوبي للخرطوم.

وفي الوقت الحالي، تشهد المستشفيات اكتظاظاً غير مسبوق بالمرضى، وسط تراجع الخدمات الصحية وانقطاع المياه والكهرباء لساعات طويلة داخل المستشفيات.

وذكر شهود عيان لـ"العربية.نت" أنّ بعض المرضى يضطرون لاستئجار أسِرّة لوضعها بالممرات أو الفناء الخارجي لتلقي العلاج، بعد تكدُّس الغرف والعنابر بالمرضى.

إجراءات وقائيّة
ومع تزايد تدفق المواطنين إلى هناك، تحوّلت ود مدني إلى "مكب نفايات كبير"، حيث انتشرت الأوساخ بكثافة مع عجز السُّلطات المحلية هناك عن معالجة الأزمة المُستفحلة التي تنذر بكارثة مُدمِّرة في ظل تدهور الأوضاع الصحية بطريقة غير مسبوقة..!

وفي محاولة جاهدة للحد من تفشي الأوبئة والأمراض الفتّاكة الشديدة العدوى كالكوليرا وحمى الضنك، أمرت السُّلطات المحلية لمدينة ود مدني بإغلاق الأسواق وأماكن بيع الأطعمة والمشروبات لاثنتي عشرة ساعة كاملة تبدأ عند الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صبيحة اليوم التالي. كما نفّذت حملة واسعة لتعقيم المستشفيات والمراكز الصحية والشوارع الرئيسية بمعاونة شرطة الدفاع المدني، على أن يكون الإغلاق كاملاً يوم الجمعة.

على ذات النّسق، سارعت السُّلطات الصحية لتجهيز عنبر خاص لعزل مرضى الكوليرا والإسهالات المائية الحادة بمستشفى الطوارئ بود مدني، وأمرت بتجهيز غرف عزل مماثلة بالمستشفيات.

وبثت السُّلطات الصحية، منشورات تحذيرية من تناول الأطعمة والمشروبات بالأسواق، خاصّةً الباعة الجائلين، ونبّهت بشدة إلى ضرورة غسل الخضراوات والفاكهة الطازجة جيداً قبل تناولها. (العربية) 



المصدر: العربية
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