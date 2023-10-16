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بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يدمر المقرّ العسكري لأحد قادة "حماس"

Lebanon 24
16-10-2023 | 09:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية "دمرت المقر العسكري لعلي كاتشي أحد قادة "قوة النجباء" التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، الذي تمت تصفيته قبل أيام".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني: "تواصل قوات الدفاع هجومها على قطاع غزة. في الساعات القليلة الماضية، تم تدمير العشرات من مقرات العمليات ومواقع إطلاق قذائف الهاون".
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وأضاف: "تم تدمير المقر العسكري لعلي كاتشي، أحد قادة قوة النجباء التابعة لحماس، والذي تمت تصفيته قبل أيام. كما قتلت الطائرات الحربية عددا من إرهابيي حماس أثناء تواجدهم في المجمع العسكري للمنظمة الإرهابية".

ولا تزال الحرب على قطاع غزة مستمرة في يومها العاشر، وذلك بعد أن شنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم)
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