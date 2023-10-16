"الوقت غير مناسب".. إسرائيل ترد على زيلينسكي

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أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.وكشفت الصحيفة اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ زيلينسكي بأن "الوقت غير مناسب لزيارته".ودخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 تشرين الاول، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع. (روسيا اليوم)