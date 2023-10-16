قصف صاروخي من غزة يُجبر الكنيست الإسرائيلي على قطع جلسته (فيديو)

وجهت كتائب القسام ضربة صاروخية لمدينة القدس المحتلة و"تل أبيب"، ظهر اليوم، خلال خطاب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام "الكنيست" الإسرائيلي.

وبعد إطلاق صفارات الإنذار، قُطعت جلسة الكنيست الإسرائيلي في القدس. وأظهرت مقاطع فيديو لحظة هروب أعضاء الكنيست نحو الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.





وبحسب مصادر صحفية، فإن المبنى تم إخلاؤه من الحضور، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

إخلاء جلسة للكنيست الإسرائيلي حضرها الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار بسبب رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه القدس وتل أبيب#اسرائيل #غزة #الكنيست #فيديو #فيديوهات #ريل pic.twitter.com/MASATQuo6y — RTARABIC (@RTarabic) October 16, 2023 Advertisement

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، الإثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.



ولا تزال الحرب على قطاع غزة مستمرة في يومها العاشر، وذلك بعد أن شنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول. ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، الإثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.ولا تزال الحرب على قطاع غزة مستمرة في يومها العاشر، وذلك بعد أن شنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول.

وخلال حديثه في جلسة الكنيست قبل القصف، حذر نتنياهو حزب الله من شن هجوم على الحدود الشمالية لإسرائيل، وقال "لا تحاولوا اختبارنا في شمال البلاد لأن الثمن سيكون باهظا".



وأضاف نتنياهو "نحن جاهزون للحرب على الجبهة الشمالية، ونعمل على استعادة كل المختطفين من قبل حماس في غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الإثنين: "في الساعات الأخيرة، دمرت عشرات مقرات القيادة العملياتية ومواقع إطلاق قذائف هاون في قطاع غزة. كما تم تدمير مقر القيادة للمدعو علي القاضي أحد قادة وحدة النخبة التابعة لمنظمة حماس الذي تم القضاء عليه قبل عدة أيام". (وكالات)