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عربي-دولي

شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن بالإمارة

Lebanon 24
16-10-2023 | 12:57
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نفت شرطة دبي اليوم الأنباء المتداولة عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بالإمارة.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت شرطة دبي في بيان: "نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدة أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات".
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وأضاف: "كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة".
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