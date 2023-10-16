الشيكل يتراجع إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 2015

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، اليوم، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيكل، وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.







ولا يتوقع مراقبون، عودة الشيكل إلى مستوياته التي كان عليها في بداية الشهر الجاري، حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة.



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