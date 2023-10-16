Advertisement

إقتصاد

الشيكل يتراجع إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 2015

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1118718-638330837733812403.jpg
Doc-P-1118718-638330837733812403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، اليوم، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيكل، وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.



ولا يتوقع مراقبون، عودة الشيكل إلى مستوياته التي كان عليها في بداية الشهر الجاري، حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة.

Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:09 | 2023-10-16
14:43 | 2023-10-16
14:21 | 2023-10-16
14:13 | 2023-10-16
14:05 | 2023-10-16
14:00 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24