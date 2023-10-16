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عربي-دولي

لحظات مشوّقة.. هكذا كسرت حماس "جدار إسرائيل"!

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:28
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نشرت شبكة "بلينكس" تقريراً تحت عنوان "كيف اخترقت حماس جدار إسرائيل"، وذكرت فيه تفاصيل ما جرى يوم 7 تشرين الأول حينما أطلقت حركة "حماس" معركة طوفان الأقصى.
 
ولفت التقرير إلى أنَّ "السياج الذكي مُصمم لكشف أي خرق أمني ويتضمن حاجزاً خرسانيا تحت الأرض"، وأضاف: "في 7 تشرين الأول، تمكنت حماس من تجاوز السياج في 29 نقطة، رغم وجود برج حراسة كل 1.5 كلم".
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وأوضح التقرير أنّ "حماس قصفت أبراج الاتصالات على طول الحدود بواسطة طائرات الدرونز"، كاشفاً أنَّ "الصواريخ والطائرات الشراعية لحماس أطلقت 3 آلاف صاروخٍ تجاه إسرائيل"، وقال: "لقد عبر مقاتلو القسّام الحدود بطائرات شراعية، كما أنهم أطلقوا متفجرات لفتح فجوات بالسياج تم العبور من خلالها إلى مستوطنات غلاف غزة على متن دراجات نارية". 
 
ووفقاً للتقرير، فقد جرى أيضاً الإستعانة بالجرافات التي عملت على توسيع فجوات السياج، الأمر الذي ساهم في دخول مركبات أكبر حجماً. (بلينكس - blinx)
 
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