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أمرٌ غير متوقع يهزّ إجتماع نتنياهو وبلينكن.. ماذا حلّ بهما لحظة دوي صافرات الإنذار؟

Lebanon 24
16-10-2023 | 14:05
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أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية الى ان "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصلان مناقشاتهما في مركز القيادة بوزارة الدفاع الإسرائيلية".


وكشف انهما "احتميا في مخبأ لـ5 دقائق حين انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب".
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