إنفجارات تهزّ دمشق.. والأسباب غير معروفة حتى الآن

أفادت وكالة "روسيا اليوم" عن سماع دوي إنفجارات في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الإثنين.



وحتى الآن، لم ترد أي معلومات عمّا حصل في حين أنّ وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء لم تنشر أي خبرٍ بهذا الخصوص.

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