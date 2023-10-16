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"سرايا القدس" أطلقتها.. رشقات صاروخيّة تطالُ مواقع في القدس وعسقلان

Lebanon 24
16-10-2023 | 14:21
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أعلنت "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف مواقع في القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت برشقات صاروخية.

وقالت السرايا في بيان أن القصف يأتي "رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة".
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كذلك، وجهت سرايا القدس ضربات صاروخية لمدينتي تل أبيب وسديروت، وقالت القناة 13 العبرية أن صاروخين سقطا بشكل مباشر في سديروت.
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