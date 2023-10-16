Advertisement

عربي-دولي

وثيقة فورية بشأن عسقلان.. الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاءها

Lebanon 24
16-10-2023 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1118749-638330901999801911.jpg
Doc-P-1118749-638330901999801911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستُعرض اليوم في اجتماع الكابينيت الإسرائيلي وثيقة داخلية توصي بتقديم مساعدة شاملة وفورية لسكان عسقلان وجعلها مثل مناطق غلاف غزة، ما يعني إمكانية إجلاء 40 ألف شخص من أبناء المدينة.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام اسرائيلية، يسعى عمدة المدينة تومر غلام إلى جعل عسقلان من المناطق ذات الأولوية في "غلاف غزة"، ويخوض معركة مع الحكومة للحصول هذه المساعدة، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان يساندانه.
Advertisement

وبدأت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2023-10-16
16:41 | 2023-10-16
16:39 | 2023-10-16
16:28 | 2023-10-16
16:09 | 2023-10-16
16:00 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24