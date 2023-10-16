وثيقة فورية بشأن عسقلان.. الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاءها

ستُعرض اليوم في اجتماع الكابينيت الإسرائيلي وثيقة داخلية توصي بتقديم مساعدة شاملة وفورية لسكان عسقلان وجعلها مثل مناطق غلاف غزة، ما يعني إمكانية إجلاء 40 ألف شخص من أبناء المدينة.



وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام اسرائيلية، يسعى عمدة المدينة تومر غلام إلى جعل عسقلان من المناطق ذات الأولوية في "غلاف غزة"، ويخوض معركة مع الحكومة للحصول هذه المساعدة، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان يساندانه.

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وبدأت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.