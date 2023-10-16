تحرّك مرتقب.. هذا ما يخطط له محور المقاومة في الساعات المقبلة

نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان قوله إن احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة.





وتابع عبد اللهيان: "إذا لم ندافع عن غزة اليوم فسنضطر غدا للتعامل مع القنابل الفسفورية الإسرائيلية بمستشفياتنا".

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