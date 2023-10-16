فيديو لأسيرة إسرائيليّة داخل غزة.. هكذا ظهرت وسط مقاتلي "حماس"

ميا شيم أسيرة إسرائيلية محتجزة لدى كتائب القسام في غزة ، خضعت ل عملية جراحية في يدها مدتها ثلاث ساعات
أخلاق الإسلام والمسلمين لدى حماس و المقاومة أكبر من محاولات البروباغندا الصهيونية و الأمريكية و الغربية التي تسعى إلى تشويهها
ابو عبيده#حماس_منا_ونحن_منها#مع_غزه_المقاومه pic.twitter.com/YDrZhQnWRk
— Ahmad.H (@Ahmad_H_24) October 16, 2023
ميا شيم أسيرة إسرائيلية محتجزة لدى كتائب القسام في غزة ، خضعت ل عملية جراحية في يدها مدتها ثلاث ساعات
أخلاق الإسلام والمسلمين لدى حماس و المقاومة أكبر من محاولات البروباغندا الصهيونية و الأمريكية و الغربية التي تسعى إلى تشويهها
ابو عبيده#حماس_منا_ونحن_منها#مع_غزه_المقاومه pic.twitter.com/YDrZhQnWRk