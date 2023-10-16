فيديو لأسيرة إسرائيليّة داخل غزة.. هكذا ظهرت وسط مقاتلي "حماس"

نشرت كتائب "القسام"، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر عدداً من مقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".



وقالت المستوطنة الأسيرة بغزة "ميا شيم" التي ظهرت في فيديو "القسام" وهي تتم معالجتها: "أنا في غزة..أصبت إصابات بالغة في يدي..عالجوني وأجروا لي عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.. وكل شيء على ما يرام.. وأطلب فقط إعادتي للمنزل بأسرع وقت، أعيدوني لعائلتي، من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت ممكن".



وكان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة قد قال في كلمة له إن "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا هو ما بين 200 - 250، وما هو موجود عند كتائب القسام هو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى".



وأضاف: "نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".



وأشار إلى أن "22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن"، وقال: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".

ميا شيم أسيرة إسرائيلية محتجزة لدى كتائب القسام في غزة ، خضعت ل عملية جراحية في يدها مدتها ثلاث ساعات

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ابو عبيده#حماس_منا_ونحن_منها#مع_غزه_المقاومه pic.twitter.com/YDrZhQnWRk — Ahmad.H (@Ahmad_H_24) October 16, 2023 Advertisement