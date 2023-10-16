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عربي-دولي
إستشهاد قيادي في حركة "حماس"
Lebanon 24
16-10-2023
|
16:41
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي على غزة أدى الى استشهاد القيادي في "حماس" أسامة المزيني.
وكانت قد أشارت تقارير إسرائيلية الى استشهاد قيادي في حركة "حماس"، من دون ذكر تفاصيل.
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