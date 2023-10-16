إستشهاد قيادي في حركة "حماس"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي على غزة أدى الى استشهاد القيادي في "حماس" أسامة المزيني.





وكانت قد أشارت تقارير إسرائيلية الى استشهاد قيادي في حركة "حماس"، من دون ذكر تفاصيل.

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