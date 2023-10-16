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عربي-دولي
رسالةٌ من رئيس "الشاباك" في إسرائيل لموظفيه.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
16-10-2023
|
16:44
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بعث رئيس منظمة "الشاباك" الإسرائيلية، رونين بار، رسالة رسمية إلى موظفي الجهاز أعلن فيها تحمله مسؤولية الهجوم العنيف الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.
وبحسب القناة 12 الإٍسرائيلية، فقد كتب بار: "باعتباري الشخص الذي يرأس المنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".
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وتحدث بار عن سلوك الشاباك منذ بداية القتال قبل 10 أيامة قائلًا: "أظهر رجالنا شجاعة وروح قتالية، وانتشرت القوات في الساحة وانتقلت من معركة إلى أخرى وواجهت العشرات من الإرهابيين، لقد فقدنا 10 من أفضل رجالنا، وأصيب الكثير منا، هناك قصص لا حصر لها من البطولات".
وأضاف: "ستكون هناك تحقيقات في سلوك الشاباك الذي سبق الهجوم، الآن نحن نقاتل، ننتشر في جميع أنحاء البلاد وفي الخارج، لحماية الحدود مع الجيش الإسرائيلي والشرطة ونقل الحملة تدريجياً إلى ميدان الخصم".
وألقى هجوم حماس، الذي فاجأ إسرائيل في عطلة يهودية كبرى، بظلال من الشك على سمعة الاستخبارات الإسرائيلية وأثار تساؤلات بشأن مدى استعداد البلاد في مواجهة عدو يفتقر الإمكانيات الحربية المتطورة، ولكنه شديد الحزم.
وعلى الرغم من قدرات إسرائيل الاستخباراتية، تمكنت حماس من إبقاء خطتها طي الكتمان. ويبدو أن الهجوم الشرس، الذي استغرق على الأرجح أشهراً من التخطيط والتدريب الدقيق وتضمن التنسيق بين مجموعات مسلحة متعددة، قد وقع "تحت" رادار المخابرات الإسرائيلية.
(سكاي نيوز عربية)
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