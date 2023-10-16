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عبد اللهيان: قادة المقاومة لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأيّ عمل في غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 18:30
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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الإثنين عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن "أعمالاً استباقية من الفصائل الموالية لطهران ربما تكون متوقعة في الساعات المقبلة".
وأفاد عبد اللهيان بأنه "من الممكن توقع قيام جبهة المقاومة بعمل استباقي في الساعات المقبلة"، مضيفاً أنه "لن يُسمح لإسرائيل باتخاذ أي إجراء في قطاع غزة دون مواجهة عواقب".
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وقال عبد اللهيان للتلفزيون الرسمي" "قادة المقاومة لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأي عمل في غزة. كل الخيارات مطروحة ولا يمكن أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعب غزة".
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