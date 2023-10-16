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عربي-دولي

إيقاف مباراة بلجيكا والسويد بعد مقتل سويديين في بروكسل

Lebanon 24
16-10-2023 | 19:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مباراة بلجيكا والسويد بعد مقتل سويديين اثنين بالرصاص في بروكسل.
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