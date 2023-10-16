بايدن تحدّث مع السوداني حول احتواء الصراع

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد ظهر اليوم الاثنين في إطار جهوده لاحتواء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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