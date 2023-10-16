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بايدن تحدّث مع السوداني حول احتواء الصراع

Lebanon 24
16-10-2023 | 20:00
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد ظهر اليوم الاثنين في إطار جهوده لاحتواء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
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بايدن

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