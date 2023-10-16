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عربي-دولي

نتانياهو يؤكّد استمرار العمليات في غزّة حتى تدمير حماس

Lebanon 24
16-10-2023 | 20:30
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أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أن بنيامين نتانياهو أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إسرائيل لن توقف العمليات في غزة حتى يتم تدمير "حماس".
وأبلغ بوتين نتانياهو الإثنين برغبة موسكو في المساعدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة، في الوقت الذي يدخل فيه غمار الأزمة بالشرق الأوسط بعدد من المكالمات مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين.
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وقال الكرملين إن بوتين أعرب عن استعداد روسيا للعمل على "إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق تسوية سلمية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".
ولم تتضمن قراءة الكرملين للمكالمة أي إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي تحاول روسيا التوصل إليه من خلال طرح مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لكن بوتين أطلع نتانياهو على المحادثات مع زعماء إيران ومصر وسوريا وفلسطين، وهي المحادثات التي قال الكرملين في وقت سابق إنها تضمنت مناقشة هذا الأمر.
وأضاف البيان: "كان هناك إجماع على ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية لتقديم المساعدة بشكل عاجل لجميع المحتاجين".
وأشار البيان إلى أنه "هناك أيضا قلق شديد بشأن احتمال تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية".
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