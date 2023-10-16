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تعليق جلسة مجلس الأمن

Lebanon 24
16-10-2023 | 21:00
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تمّ تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي.
وكانت الجلسة حول غزة تحول لمغلقة لمناقشة تطورات الحرب.
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اسرائيل

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