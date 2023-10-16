أوستن شدّد في إتصال مع جالانت على سلامة المدنيين

قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن "الوزير لويد أوستن تحدث أمس الاثنين مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت".

وأكّد مجدداً التزام الولايات المتحدة بتجنّب تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس وشدّد على سلامة المدنيين.