Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 20:22
A-
A+
Doc-P-1118857-638331098839465667.jpg
Doc-P-1118857-638331098839465667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
Advertisement
وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية".
وأضاف نيبينزيا أن "طرح مشروعنا في شأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته".
من جهتها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع القرار الروسي طرح دون أي مشاورات ودون الإشارة إلى "حماس".
وأضافت غرينفيلد أن "حماس هي من تسببت بالأزمة الإنسانية في غزة"، مشددة على أن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل ضرورة حماية الأرواح وفقا للقانون الدولي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:40 | 2023-10-16
23:33 | 2023-10-16
23:31 | 2023-10-16
23:27 | 2023-10-16
23:25 | 2023-10-16
23:21 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24