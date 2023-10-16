مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

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فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوا.وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية".وأضاف نيبينزيا أن "طرح مشروعنا في شأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته".من جهتها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع القرار الروسي طرح دون أي مشاورات ودون الإشارة إلى "حماس".وأضافت غرينفيلد أن "حماس هي من تسببت بالأزمة الإنسانية في غزة"، مشددة على أن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل ضرورة حماية الأرواح وفقا للقانون الدولي".