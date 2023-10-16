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عربي-دولي
بلينكن: بايدن سيؤكّد مجدداً تضامنه مع إسرائيل
Lebanon 24
16-10-2023
|
20:42
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فجر اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، مشددا على أنه "من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى القطاع في أقرب وقت ممكن".
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وقال بلينكن للصحافيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في تلّ أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء لإجراء محادثات مع نتنياهو وللتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن "بايدن سيؤكد مجددا تضامنه مع إسرائيل في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم بري ضد مقاتلي حماس في غزة".
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