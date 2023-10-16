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عربي-دولي

مجلس الأمن يفشل في التوصل الى هدنة انسانية في غزة.. فيتو ثلاثي ينهي المشروع الروسي

Lebanon 24
16-10-2023 | 22:57
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فشل مجلس الأمن، في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة. وذكر رئيس الجلسة أن أميركا وبريطانيا وفرنسا استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد المشروع الروسي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
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وفشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضواً. وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وقال المندوب الروسي في كلمته أمام مجلس الأمن أن المشروع كان يهدف للدعوة لهدنة إنسانية «محترمة»، مضيفاً أن أعضاء مجلس الأمن لم يقدموا أي مقترحات بناءة حول المشروع. ووصف مندوب روسيا مجلس الأمن بأنه «رهينة أنانية الوفود الغربية».
 
وانتقدت المندوبة الأميركية الخطوة الروسية، وقالت إن مشروع القرار لم يشر إلى حركة «حماس» ولم يندد بها. وأضافت «هذا نفاق وموقف لا يمكن الدفاع عنه».

بدورها، قالت المندوبة البريطانية إن مشروع القرار الروسي «لم يكن محاولة جادة لتحقيق توافق جاد في المجلس». وأضافت «لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بهجمات حماس ضد إسرائيل».

واقترحت روسيا مسودة النص، يوم الجمعة، والتي دعت أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين. وندد النص بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب لكنه لم يذكر اسم «حماس».
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