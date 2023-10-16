20
o
بيروت
22
o
طرابلس
31
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اعتداء بروكسل.. فرنسا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا
Lebanon 24
16-10-2023
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا إثر مقتل سويديَّين في هجوم مسلح في بروكسل.
ومساء الإثنين قُتل سويديّان في شمال بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".
Advertisement
والجمعة، رفعت الحكومة الفرنسية مستوى التأهب في نظام التحذير الأمني "فيجيبيرات" إلى الدرجة القصوى بعد مقتل مدرس طعنا بسكين على يد تلميذ سابق في مدرسة ثانوية في أراس في شمال البلاد. وألقت السلطات الفرنسية القبض على المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
04:45 | 2023-10-16
16/10/2023 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
09:07 | 2023-10-16
16/10/2023 09:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
13:16 | 2023-10-16
16/10/2023 01:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
07:23 | 2023-10-16
16/10/2023 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
03:03 | 2023-10-16
16/10/2023 03:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:40 | 2023-10-16
في اليوم 11 من العدوان.. جهود دولية تسابق الهجوم البري وبايدن في المنطقة غداً
23:33 | 2023-10-16
بايدن سيلتقي في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني
23:31 | 2023-10-16
صحيفة أجنبية تكشف: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة.. وهذه قيمتها
23:27 | 2023-10-16
تنتظر الإذن للدخول.. قوافل المساعدات الإنسانية لسكان غزة تصل معبر رفح (فيديو)
23:25 | 2023-10-16
انقطاع الإنترنت في غزة... الشبكات تعرضت للدمار
23:21 | 2023-10-16
هكذا تتعامل إسرائيل مع ملف الأسرى لدى حماس
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
17/10/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
17/10/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
17/10/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24