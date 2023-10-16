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عربي-دولي

بعد اعتداء بروكسل.. فرنسا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا

Lebanon 24
16-10-2023 | 23:09
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أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا إثر مقتل سويديَّين في هجوم مسلح في بروكسل.
 
ومساء الإثنين قُتل سويديّان في شمال بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".
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والجمعة، رفعت الحكومة الفرنسية مستوى التأهب في نظام التحذير الأمني "فيجيبيرات" إلى الدرجة القصوى بعد مقتل مدرس طعنا بسكين على يد تلميذ سابق في مدرسة ثانوية في أراس في شمال البلاد. وألقت السلطات الفرنسية القبض على المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً. (روسيا اليوم) 
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