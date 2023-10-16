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عربي-دولي
بعد نشر فيديو لرهينة لدى حماس.. هكذا علقت اسرائيل
Lebanon 24
16-10-2023
|
23:19
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بعد فيديو نشرته كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، لرهينة في غزة، وهي تتكلم العبرية، علقت إسرائيل عليه في بيان.
وبحسب التعليق المرافق للمقطع، فإن الفتاة أسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول.
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وتقول الشابة إنها محتجزة في غزة وتدعو إلى الإفراج عنها، مؤكدة أنها تلقى معاملة جيدة، وقد خضعت لعملية جراحية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة ميا شيم في الأسبوع الأخير عن خبر اختطافها وهم على تواصل معهم في هذه الساعة".
وأضاف البيان: "يعمل جيش الدفاع عبر كل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة المختطفين".
واختتم بالقول: "في الفيديو الذي تم نشره تحاول حماس إظهار نفسها كمنظمة إنسانية بينما تعمل كمنظمة إرهابية بشعة مسؤولة عن قتل واختطاف رضع ونساء وأطفال ومسنين".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكّد الإثنين أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته الحركة.(سكاي نيوز)
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