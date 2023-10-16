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بالارقام... الكشف عن أعداد النازحين الإسرائيليين داخل البلاد

Lebanon 24
16-10-2023 | 23:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية منذ شنّت حركة حماس قبل عشرة أيام الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بلدهم.

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وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنه "حاليا هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخليا".
 

وأشار كونريكوس إلى أن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم أيضا إخلاء أكثر من 20 تجمّعا سكنيا في شمال إسرائيل.



وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين أن عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال عمليتها ونقلتهم إلى قطاع غزة يصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم.


وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحافي "قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2808 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 10850 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع. (سكاي نيوز)
 
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