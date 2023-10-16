احتمال "عمل استباقي" من الفصائل ضد إسرائيل.. هذا ما كشفه عبد اللهيان

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "أعمالا استباقية" من الفصائل الموالية لطهران ربما تكون متوقعة في الساعات المقبلة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عنه.وأفاد عبد اللهيان بأنه من الممكن توقع قيام جبهة المقاومة "بعمل استباقي" في الساعات المقبلة، مضيفا أنه لن يُسمح لإسرائيل باتخاذ أي إجراء في قطاع غزة دون مواجهة عواقب.وقال عبد اللهيان للتلفزيون الرسمي "قادة المقاومة لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأي عمل في غزة. كل الخيارات مطروحة ولا يمكن أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعب غزة".موقف إيران من فتح جبهات جديدة ضد إسرائيلواعتبر عبد اللهيان لدى وصوله إلى بيروت يوم الخميس الماضي، أن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين سيلقى ردا من "بقية المحاور" وستكون إسرائيل مسؤولة عنها.وأضاف المسؤول الإيراني أن "تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء يعتبر جريمة حرب"، مشددا على أن طهران مستمرة في دعمها للفصائل الفلسطينية. (سكاي نيوز)