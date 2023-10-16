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عربي-دولي

صحيفة أجنبية تكشف: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة.. وهذه قيمتها

Lebanon 24
16-10-2023 | 23:31
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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار.

ووفقا للتقرير، يعمل البيت الأبيض على صياغة مشروع قانون لتقديم المساعدات لإسرائيل، والذي من شأنه أن يربطها بالمساعدات التي تسعى إدارة بايدن إلى تقديمها لأوكرانيا أيضا.
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وقد يجعل ذلك من الصعب الحصول على الموافقة على الحزمة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ويعارض البعض المساعدات لكييف، لكن يقال إن مشروع القانون سيشمل تخصيص أموال لتحصين الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو مطلب رئيسي قدمه الجمهوريون. (روسيا اليوم) 
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