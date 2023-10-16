تنتظر الإذن للدخول.. قوافل المساعدات الإنسانية لسكان غزة تصل معبر رفح (فيديو)

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وصلت عشرات الشاحنات إلى معبر رفح، تتضمن مساعدات إنسانية لسكان غزة، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".لمشاهدة الفيديووتنتظر الشاحنات الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.واستقبلت مصر الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية من قبل مجموعة من الدول والمنظمات الدولية، علما أن المساعدات المصرية لوحدها تجاوزت أكثر من ألف طن.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.وأضاف شكري أن مصر تهدف منذ اندلاع الصراع إلى استمرار تشغيل معبر رفح، واصفا الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة بأنه خطير.وعلق المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، على إمكانية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر رفح، الذي يعاني ويلات الاشتباكات بين إسرائيل وحماس منذ نحو 10 أيام، فضلا عن إمكانية خروج بعض الأجانب من القطاع ضمن الاتفاق.وقال وربيرغ في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أمس الإثنين، إن "الإدارة الأميركية في مناقشة جادة مع كل الأطراف خاصة مع الجانب المصري".وكان من المفترض أن يفتح معبر رفح أبوابه في التاسعة من صباح أمس الإثنين بالتوقيت المحلي، وهو ما لم يحدث.(سكاي نيوز)